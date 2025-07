UE espera alcançar acordo comercial com EUA nos próximos dias

A União Europeia (UE) quer definir um acordo com os Estados Unidos sobre as tarifas "nos próximos dias", antes do prazo final de 1º de agosto, afirmou nesta quarta-feira um porta-voz comercial da Comissão Europeia.

Os Estados Unidos "mudaram a data limite para finalizar acordos com os países parceiros para 1º de agosto. Nosso objetivo, no entanto, é chegar a um acordo antes desta data, possivelmente até mesmo nos próximos dias", disse o porta-voz Olof Gill.

A UE insiste que está "pronta para alcançar um acordo de princípio" com Washington, comentou.

O presidente americano, Donald Trump, determinou que 1º de agosto é a data limite para que os países interessados alcancem um acordo com Washington e que, a partir da data, serão aplicadas tarifas elevadas.

A UE negocia tem pouco tempo para negociar um acordo com os Estados Unidos, para evitar a implementação de tarifas mútuas no grande comércio entre o bloco europeu e Washington.

Como parte do esforço, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, mantém contatos permanentes com funcionários de alto escalão em Washington.

Sefcovic conversou na terça-feira com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e deve conversar nesta quarta-feira com o Alto Representante de Comércio, Jamieson Greer, segundo Gill.

O porta-voz destacou que, embora a UE busque um acordo com Washington, o bloco está preparado para "todos os cenários".

Caso as negociações não solucionem a controvérsia, a UE planeja tarifas sobre produtos americanos no valor de 100 bilhões de euros.

