Netanyahu abordou com Trump a libertação os reféns e a 'eliminação' do Hamas em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que abordou em suas conversas na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os esforços para libertar os reféns mantidos na Faixa de Gaza, assim como a campanha militar para "eliminar" o Hamas do território palestino.

"Nos concentramos nos esforços para libertar nossos reféns", afirmou Netanyahu em um comunicado. "Não vamos ceder nem por um momento, e isto é possível graças à pressão militar de nossos heroicos soldados", acrescentou.

Ele também reafirmou que seu objetivo é a libertação de todos os reféns, vivos e mortos, assim como "a eliminação das capacidades militares e de governo do Hamas, garantindo que Gaza nunca mais constitua uma ameaça para Israel".

A reunião de terça-feira (8) foi a segunda em 24 horas entre ambos. Trump pressiona Netanyahu para alcançar um acordo que acabe com o conflito em Gaza.

O enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que participará nesta semana das negociações indiretas entre Israel e Hamas que acontecem no Catar, disse na terça-feira que tem esperanças de um acordo.

Em Gaza, a violência continua e nesta quarta-feira a Defesa Civil do território anunciou as mortes de 20 pessoas, incluindo seis crianças, em dois bombardeios israelenses durante a madrugada.

O primeiro atingiu uma tenda com pessoas deslocadas em Khan Yunis, no sul, pouco depois da meia-noite, e o segundo ocorreu pouco depois em outro campo ao norte do território, disse à AFP o porta-voz da agência de emergência, Mahmud Bassal.

