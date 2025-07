UE e EUA continuarão com as negociações comerciais neste fim de semana

Os negociadores da União Europeia e dos Estados Unidos se reunirão neste fim de semana, em busca de um acordo antes de 9 de julho para evitar uma escalada das tarifas, informaram diferentes fontes diplomáticas nesta sexta-feira (4).

Se as partes não chegarem a um acordo até quarta-feira, tarifas comerciais elevadas entrarão em vigor, um cenário que os europeus buscam evitar.

O comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, conversou em Washington nesta semana com seus homólogos americanos, reuniões consideradas produtivas, embora nenhuma das partes tenha indicado o quão perto estavam de um acordo.

Nesta sexta-feira, a Comissão Europeia — o braço Executivo da UE — informou os representantes permanentes dos países da UE em Bruxelas, em uma sessão fechada, sobre o andamento das negociações.

Durante a reunião, um alto funcionário da UE afirmou que ainda não havia acordo, mas que as negociações continuariam "provavelmente durante o fim de semana", disse um diplomata da UE à AFP.

"Um primeiro acordo básico até o prazo [quarta-feira] não está fora de questão. As coisas ainda estão em constante fluxo", disse a fonte diplomática.

Outro diplomata europeu disse que ainda não está claro como o presidente dos EUA, Donald Trump, categorizará a UE quando se dirigir aos seus parceiros comerciais no início da semana que vem.

Trump poderia manter a suspensão de tarifas para parceiros com os quais haja um acordo em princípio, restabelecer as tarifas se não houver acordo ou reimpor tarifas caso as negociações estejam indo mal, disse o diplomata, citando a análise da Comissão.

"Até o momento, não há um caminho claro a seguir", disse outra fonte diplomática.

O governo americano aplica atualmente uma tarifa de 25% sobre aço e automóveis da UE e uma tarifa de 10% sobre a maioria dos outros produtos.

Se não houver acordo antes do fim da trégua na quarta-feira, Trump poderia dobrar o imposto-base sobre as importações da UE para 20%, ou até mesmo aumentá-lo para 50%, como ameaçou em maio.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse na quinta-feira que a UE buscava um acordo de princípio até quarta-feira, o que permitiria negociações posteriores sobre os detalhes.

No entanto, especialistas da Comissão acreditam que, em qualquer cenário, continuará havendo um desequilíbrio nas medidas comerciais entre a UE e os EUA.

"Tudo é complicado. Todos os cenários são possíveis", disse outra fonte diplomática.

