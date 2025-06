Único sobrevivente do acidente da Air India relata sua milagrosa salvação

O único sobrevivente das 242 pessoas a bordo de um avião com destino a Londres que caiu na cidade indiana de Ahmedabad disse nesta sexta-feira (13) que não consegue explicar como escapou milagrosamente com vida.

"Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu conseguia acreditar como consegui sair vivo de lá", declarou em hindi, do leito de um hospital, à emissora britânica DD News .

O Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, que estava carregado com combustível ao decolar para Londres, explodiu como uma bola de fogo na tarde de quinta-feira, logo após a decolagem.

Ramesh, que supostamente estava no assento 11A, foi o único ocupante do avião que sobreviveu. Pelo menos outras 24 pessoas morreram no solo.

Seu irmão também estava no mesmo voo, informou sua família à imprensa no Reino Unido.

"Um minuto após a decolagem (...) senti como se algo tivesse travado. Percebi que algo tinha acontecido e, de repente, as luzes verde e branca do avião se acenderam", contou Ramesh.

"Depois disso, o avião pareceu acelerar, indo direto para o que acabou sendo uma residência. Vi tudo com meus próprios olhos", acrescentou.

- "Prestes a morrer" -

Ramesh, de 40 anos, é da cidade britânica de Leicester, segundo a agência de notícias Press Association, que conversou com sua família.

"No início, eu também pensei que estava prestes a morrer, mas depois abri os olhos e percebi que ainda estava vivo", explicou.

"Vi os comissários de bordo, homens e mulheres à minha frente", disse ele, com a voz embargada pela emoção. "Desapertei o cinto de segurança e tentei me salvar, e consegui".

"Acho que o lado em que eu estava não dava para a residência. Era mais perto do chão e também havia espaço", disse ele.

"Quando a porta quebrou, vi esse espaço e pensei que poderia tentar passar por ele".

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram Ramesh logo depois, com a camisa ensanguentada e mancando, mas caminhando em direção a uma ambulância.

"Minha mão esquerda ficou levemente queimada pelo fogo, mas uma ambulância me levou ao hospital", disse ele. "Estão cuidando bem de mim aqui".

A Air India informou que havia 169 passageiros indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense a bordo do avião, que seguia para o Aeroporto de Gatwick, em Londres. A tripulação era composta por 12 pessoas, e todos morreram.

Um frentista de posto de gasolina perto do local do acidente, que ajudou após o acidente, disse que "havia corpos por toda parte".

"Retiramos alguns corpos, cerca de 25, e então a polícia veio e nos pediu para sair", disse Bharat Solanki à AFP.

O atual número de mortos é 265, informou a polícia.

bb-pjm/jfx/hgs/acc/jc/dd