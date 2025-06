Griezmann renova com Atlético de Madrid até 2027

O atacante francês Antoine Griezmann, cujo nome foi especulado na MLS dos Estados Unidos, decidiu permanecer no Atlético de Madrid e renovar seu contrato até 2027, anunciou o clube espanhol nesta segunda-feira (2).

"Antoine Griezmann e Atlético de Madrid chegaram a um acordo para a renovação do jogador francês até 30 de junho de 2027", escreveu o clube 'colchonero' em comunicado.

Griezmann, de 34 anos, chegou em 2015 ao Atlético e, em nove temporadas divididas em duas passagens (jogou no Barcelona de 2019 a 2021), se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 197 gols, superando o lendário Luis Aragonés (173).

O francês "é o oitavo jogador que mais vezes vestiu a nossa camisa em uma partida oficial [442] e o terceiro estrangeiro que mais vezes o fez, atrás apenas dos seus companheiros Oblak e Correa", destacou o clube no comunicado.

Na última temporada, Griezmann disputou 53 jogos, com 16 gols e nove assistências, números que podem aumentar na Copa do Mundo de Clubes, (14 de junho a 13 de julho).

O Atlético de Madrid está no Grupo B da competição, junto com Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders.

