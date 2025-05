Torcedores do Real Madrid homenageiam Ancelotti e Modric

Os torcedores do Real Madrid homenagearam o técnico italiano Carlo Ancelotti, que vai assumir a Seleção Brasileira, e o meia croata Luka Modric, que está de saída do clube, no último jogo da equipe na temporada, contra a Real Sociedad, neste sábado (24), pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Obrigado lenda" de um lado, "Obrigado Carletto" de outro, as arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu exibiram bandeirões dedicados ao jogador e ao treinador.

Os torcedores também cantaram seus nomes no minuto 10 da partida, o número emblemático de Modric.

As saídas do croata de 39 anos, jogador com mais títulos com a camisa do Real Madrid (28), em 13 temporadas, e de Ancelotti, que também deixará o clube como o técnico mais vitorioso na história merengue (15 títulos), marcam o final de uma era na capital espanhola.

Aos 65 anos, o italiano terá provavelmente seu último desafio à frente da Seleção, onde começará a trabalhar a partir da próxima segunda-feira.

ati/rsc/dr/iga/cb