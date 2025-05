Trump ameaça UE com tarifas de 50% a partir de junho

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (23) a União Europeia (UE) com a aplicação de tarifas de 50% sobre os produtos europeus exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de junho, por considerar que as negociações em curso não estão avançando.

"Tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos na parte comercial. (...) Nossas discussões com eles não estão indo a lugar nenhum. Portanto, recomendo impor 50% de tarifas à União Europeia a partir de 1º de junho", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

