Denzel Washington discute com fotógrafo no tapete vermelho de Cannes

O astro de Hollywood Denzel Washington teve um desentendimento com um fotógrafo na noite de segunda-feira (19), antes de participar de uma cerimônia de gala no Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu uma Palma de Ouro honorária.

Washington, 70 anos, compareceu ao festival pela primeira vez para a estreia de seu filme mais recente, 'Highest 2 Lowest', do diretor Spike Lee.

O ator, que já venceu o Oscar duas vezes, recebeu uma Palma de Ouro honorária antes da exibição.

Antes de entrar, no tapete vermelho, o ator veterano teve uma discussão com um fotógrafo.

O fotógrafo supostamente pegou o ator pelo braço enquanto ele posava em frente a um grupo de câmeras.

Washington o sacudiu e acenou com o dedo para ele várias vezes e disse "Chega!", como é possível observar em vários vídeos.

'Highest 2 Lowest', uma adaptação do clássico 1963 'Céu e Inferno', de Akira Kurosawa, conta a história de um poderoso empresário do ramo musical que é vítima de extorsão e se vê obrigado a lutar por sua família e seu legado.

O rapper A$AP Rocky também está no elenco.

O músico está expandindo sua carreira de ator, que inclui o filme de Mary Bronstein 'If I Had Legs I'd Kick You', que estreou no Festival de Cinema de Berlim em fevereiro.

