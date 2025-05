Paquistão e Índia concordaram com um "cessar-fogo imediato", disse o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, neste sábado (10), confirmando um anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Paquistão e Índia concordaram com um cessar-fogo com efeito imediato. O Paquistão sempre lutou pela paz e segurança na região, sem comprometer sua soberania e integridade territorial", disse Dar no X.

