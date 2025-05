PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VATICANO CONCLAVE: Segunda fumaça preta no Vaticano; novo papa ainda não foi eleito

ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO: Paquistão derruba 25 drones indianos perto de instalações militares

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Putin recebe Xi no Kremlin; Ucrânia denuncia violação da trégua

=== VATICANO CONCLAVE ===

VATICANO:

Segunda fumaça preta no Vaticano; novo papa ainda não foi eleito

Uma densa fumaça preta se elevou nesta quinta-feira (8) da chaminé instalada no telhado da Capela Sistina, sinal de que os 133 cardeais reunidos no templo não conseguiram definir o novo papa.

MANILA:

Se eleito papa, filipino poderia impulsionar vocações sacerdotais na Ásia

Um cardeal filipino está entre os favoritos para suceder Francisco como o novo papa, já que a Igreja no país mais católico da Ásia enfrenta um declínio nas vocações sacerdotais.

=== ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO ===

RAWALPINDI:

Paquistão derruba 25 drones indianos perto de instalações militares

O Exército do Paquistão afirmou nesta quinta-feira (8) que derrubou 25 drones indianos, um dia após os confrontos mais violentos em duas décadas entre as potências nucleares vizinhas.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Putin recebe Xi no Kremlin; Ucrânia denuncia violação da trégua

O presidente chinês, Xi Jinping, que está em Moscou para participar das comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista há 80 anos, reafirmou seu apoio ao Kremlin contra o Ocidente "hegemônico" nesta quinta-feira (8), mesmo dia em que a Ucrânia acusou Moscou de violar a trégua de três dias ordenada por Vladimir Putin.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

'O sonho virou pesadelo', diz pai de venezuelano preso em El Salvador

Merwil Gutiérrez, 19 anos, é um dos mais de 200 venezuelanos deportados para El Salvador em março pelo governo Donald Trump, apesar de não terem antecedentes criminais e sem o devido processo legal, segundo seu pai, que não tem notícias dele há mais de um mês e meio.

WASHINGTON:

Arquivistas da web lutam para salvar dados públicos dos EUA

Enquanto o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se concentra em apagar dados públicos sobre saúde, mudança climática e direitos da comunidade LGBTQIA+, especialistas e voluntários trabalham para preservar milhares de páginas na web e sites governamentais sobre estes e outros assuntos.

BUENOS AIRES:

Fenômeno Milei domina Feira do Livro de Buenos Aires

"Por que Milei ganhou?", questiona o título de uma apresentação na Feira do Livro de Buenos Aires, este ano repleta de publicações que buscam compreender o fenômeno do presidente ultraliberal que vem sacudindo a Argentina desde que assumiu o poder em dezembro de 2023.

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE propõe fortes tarifas sobre produtos dos EUA

A União Europeia (UE) ameaçou, nesta quinta-feira (8), impor tarifas sobre produtos americanos no valor de 95 bilhões de euros (618 bilhões de reais) e anunciou uma queixa à OMC pelas tarifas adotadas pelos Estados Unidos.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Serviços de emergência em Gaza advertem que estão à beira do colapso

A Defesa Civil da Faixa de Gaza, órgão responsável pelas operações de resgate e emergência no território palestino, alertou nesta quinta-feira (8) que está à beira do colapso devido ao bloqueio imposto por Israel à entrega de ajuda humanitária.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Trump anuncia acordo 'abrangente' com Londres

Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira (8), a conclusão de um acordo "abrangente" com o Reino Unido, o primeiro do tipo desde o início da guerra comercial, após semanas de negociações com Londres sobre tarifas, embora o escopo do acordo permaneça incerto.

WASHINGTON:

Trump chama presidente do Fed de 'tolo' após decisão sobre as taxas de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, de "tolo", depois que a instituição optou pela manutenção das taxas de juros e fez um alerta sobre os riscos mais elevados de que a inflação escape de sua meta.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

COP30 pode representar uma mudança decisiva na luta climática, afirma presidente da conferência

O presidente da COP30, programada para novembro no Brasil, espera que o evento represente um "ponto de inflexão" na luta contra as mudanças climáticas, apesar do "imenso" desafio.

LOS ANGELES:

Tarifas de Trump exploram angústia de uma Hollywood em queda

Uma Hollywood cada vez mais assolada pela concorrência internacional enfrenta agora uma ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

