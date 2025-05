Opositor venezuelano Edmundo González deixa o hospital na Espanha

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia deixou o hospital na Espanha nesta terça-feira (6), onde havia sido internado no dia anterior devido a um episódio de pressão baixa, segundo seu relato na rede social X.

"Saí do hospital e estou em total recuperação, de bom humor e com muita gratidão no coração", escreveu González Urrutia, que na segunda-feira indicou que havia sido hospitalizado por "um episódio repentino de pressão baixa".

O ex-diplomata, de 75 anos, exilado na Espanha desde setembro, agradeceu a "todos pelas mensagens, pela preocupação e pelos bons votos".

"Tenho plena consciência das responsabilidades que assumi como presidente eleito e estou me cuidando para poder retomá-las muito em breve, com a energia e o comprometimento que o país merece", disse González Urrutia, que reivindica sua vitória nas eleições presidenciais venezuelanas de julho de 2024.

A autoridade eleitoral declarou vencedor o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, mas não publicou a apuração detalhada dos votos, conforme exigido por lei.

A oposição afirma que González Urrutia venceu com 70% dos votos.

Com uma ordem de prisão expedida contra ele, o líder da oposição se exilou na Espanha.

