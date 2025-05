PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL GAZA CONFLITO: Gabinete de segurança de Israel aprova plano que inclui a 'conquista' de Gaza

VATICANO CONCLAVE: Os 133 cardeais eleitores estão em Roma para a eleição do sucessor de Francisco

=== ISRAEL GAZA CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Gabinete de segurança de Israel aprova plano que inclui a 'conquista' de Gaza

O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para expandir as operações militares em Gaza, que inclui a "conquista" do território palestino e o deslocamento da população, informou nesta segunda-feira (5) uma fonte de alto escalão do governo.

Israel Gaza palestinos conflito

=== VATICANO CONCLAVE ===

VATICANO:

Os 133 cardeais eleitores estão em Roma para a eleição do sucessor de Francisco

Os 133 cardeais eleitores do próximo conclave estão em Roma para eleger o sucessor do papa Francisco e definir o futuro da Igreja de 1,4 bilhão de católicos.

Vaticano conclave religião eleições igreja papa

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

VATICANO:

Conclave, um processo de votação meticuloso

Durante o conclave, que começará na quarta-feira (7), os cardeais eleitores se reunirão a portas fechadas na Capela Sistina para definir o sucessor do papa Francisco.

Vaticano religião eleições catolicismo igreja papa

VATICANO:

Os 15 cardeais 'papáveis' às vésperas do conclave

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco é um processo secreto sem candidatos oficiais ou campanha eleitoral, mas com muita especulação.

Vaticano religião eleições catolicismo igreja papa

VATICANO:

O vocabulário da eleição do novo papa

Na imponente Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, os 133 cardeais com direito a voto e menos de 80 anos escolherão a partir de quarta-feira (7) o sucessor do papa Francisco.

Conclave religião igreja Vaticano papa

VATICANO:

O que é um cardeal? Os 'príncipes da Igreja' escolhem o novo papa

Cardeais de todo o mundo viajaram ao Vaticano para preparar o conclave que escolherá o sucessor do papa Francisco a partir de quarta-feira (7). Mas, o que é exatamente um cardeal?

Vaticano religião eleições catolicismo igreja papa

VATICANO:

Locais cruciais do conclave: da Basílica de São Pedro à Capela Sistina

O conclave que definirá o sucessor do papa Francisco a partir de quarta-feira (7) segue à risca um protocolo muito preciso, elaborado durante séculos, em vários locais repletos de história.

Vaticano conclave religião igreja papa morte

VATICANO:

Eleições papais na história, em meio a pombas, mortes e confinamentos

Os cardeais que definirão o sucessor do papa Francisco a partir de quarta-feira (7) terão uma tarefa mais fácil do que muitos de seus antecessores, que suportaram condições espartanas e, às vezes, ficaram confinados por tanto tempo que alguns morreram.

Vaticano conclave religião eleições catolicismo igreja papa

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump anuncia tarifas de 100% sobre filmes produzidos no exterior

O presidente americano, Donald Trump, anunciou no domingo tarifas sobre os filmes exibidos no país, mas produzidos no exterior, sob o argumento de que Hollywood é afetada negativamente por uma tendência que está levando cineastas e estúdios americanos a trabalhar fora do país.

EUA cinema taxas

WASHINGTON:

Trump ordena modernização e reabertura da prisão de Alcatraz

O presidente americano, Donald Trump, ordenou a modernização e reabertura de Alcatraz, a famosa prisão federal localizada em uma pequena ilha da Califórnia, fechada há seis décadas.

EUA política prisão

NOVA YORK:

Começa o julgamento do rapper Sean 'Diddy' Combs por acusações de tráfico sexual

O julgamento do magnata da música Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual e conspiração, começa nesta segunda-feira (5) em Nova York com a seleção do júri.

EUA justiça Combs música entretenimento crime

-- EUROPA

BERLIM:

Conservadores e social-democratas assinam acordo de coalizão de governo na Alemanha

Os conservadores do próximo chanceler alemão, Friedrich Merz, assinaram nesta segunda-feira (5) o acordo de coalizão com os social-democratas do SPD, o que sela a formação do novo governo da Alemanha, que assumirá oficialmente a administração na terça-feira

Alemanha governo política

BUCARESTE:

Romênia enfrenta uma escolha existencial: europeísmo ou soberania trumpista

Um duelo a favor ou contra a trajetória pró-europeia da Romênia. É assim que se espera o segundo turno entre o candidato de extrema direita George Simion e o prefeito centrista de Bucareste em duas semanas, uma disputa que interessa tanto Bruxelas quanto Washington.

UE eleições diplomacia política

LONDRES:

Reino Unido inicia quatro dias de eventos para celebrar 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

Com um desfile militar, que contará com a presença da família real, e festas nas ruas, o Reino Unido celebra a partir desta segunda-feira os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em uma homenagem aos poucos veteranos sobreviventes.

GB guerra conflito história Rússia França exército realeza Alemanha

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Origens britânicas da alta-costura são reveladas em Paris

É um dos segredos mais bem guardados do mundo da moda: a alta-costura francesa foi criada por um britânico, Charles Frederick Worth (1825-1895), tema da primeira exposição do Petit Palais em Paris.

GB moda França

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

ROMA:

Dos exames positivos ao retorno às quadras: as datas marcantes do 'caso Sinner'

Quatorze meses após testar positivo em um exame antidoping para um anabolizante que resultou em uma suspensão de três meses, o número 1 do mundo Jannik Sinner retorna ao circuito da ATP no Masters 1000 de Roma (7 a 18 de maio).

ITA doping tênis ATP

