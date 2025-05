Paramilitares atacam aeroporto de Port Sudan, onde governo está abrigado

Paramilitares atacaram pela primeira vez o aeroporto de Port Sudan, capital de fato do Sudão situada às margens do mar Vermelho, onde o governo sudanês está abrigado, informou o porta-voz do exército neste domingo (4).

"O inimigo atacou esta manhã com drones kamikaze a base aérea de Osman Digna, um armazém de mercadorias e algumas instalações civis na cidade de Port Sudan", disse o porta-voz, acrescentando que não foram registradas vítimas no ataque.

O Sudão está imerso em uma sangrenta luta pelo poder desde abril de 2023 entre o chefe do exército, general Abdel Fatah al Burhan, e seu ex-subordinado Mohamed Hamdan Daglo, líder do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR).

Desde os primeiros meses da guerra, o exército se retirou para o leste e transferiu a sede do governo para Port Sudan, que até agora tem estado à margem da violência.

Esta localidade, sob controle do exército, também abriga agências da ONU e centenas de milhares de pessoas deslocadas.

A guerra no Sudão deixou dezenas de milhares de mortos, 13 milhões de pessoas desalojadas e mergulhou algumas regiões na fome, um cenário que a ONU classificou como "a pior catástrofe humanitária" do mundo.

