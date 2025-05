Draper elimina Musetti e vai enfrentar Ruud na final do Masters 1000 de Madri

O britânico Jack Draper, número 6 do mundo, derrotou o italiano Lorenzo Musetti (nº 11) por 6-3 e 7-6 (7-4) nesta sexta-feira (2) e vai disputar a final do Masters 1000 de Madri contra o norueguês Casper Ruud (nº 15), que mais cedo venceu o argentino Francisco Cerúndolo (nº 21).

O jogador de Sutton interrompeu assim o sonho do italiano de jogar a final do torneio da capital espanhola. Musetti havia sido vice-campeão do Masters 1000 anterior, no mês passado em Monte Carlo, onde foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Draper, de 23 anos, subirá para o quinto lugar no próximo ranking mundial, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.

- Ruud sofre mas vence Cerúndolo -

Mais cedo, Ruud, número 15 do ranking, derrotou Cerúndolo (N.21) por 6-4 e 7-5 na primeira semifinal.

Após solicitar atendimento médico logo no início do jogo e receber massagens nas costas, o norueguês se mostrou mais cauteloso, mas acabou quebrando o saque de seu adversário e abriu uma vantagem de 5-4, o que lhe permitiu vencer o primeiro set em 48 minutos.

No segundo set, Cerúndolo fez frente a Ruud a ponto de ter três bolas para quebrar o saque do adversário. Mas cinco pontos consecutivos vencidos pelo norueguês colocaram o placar em 6 a 5 contra o argentino, que cedeu seu saque mais tarde.

"Senti algo em minha costela durante o aquecimento, bem no final, antes de sair e senti isso em quase todas as jogadas, especialmente no saque. Felizmente, fui atendido rapidamente", explicou ele, antes de enfatizar que tomará analgésicos. "Não é o ideal, mas em uma situação como essa é preciso fazer isso de vez em quando", completou.

Ruud é um especialista em quadras de saibro. Ele tem agora 124 vitórias (35 derrotas) nessa superfície, mais do que qualquer outro jogador em atividade no circuito da ATP.

