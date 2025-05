Petróleo fecha em queda ante aumento de produção da Opep+ e queda da demanda chinesa

Os preços do petróleo perderam força nesta sexta-feira (2), com os operadores pessimistas diante da perspectiva de um aumento da produção da Opep+ e atentos a uma queda da demanda chinesa.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do mar do Norte para entrega em junho caiu 1,35%, a 61,29 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, também para entrega em junho, recuou 1,60%, a 58,29 dólares.

"O petróleo segue sob pressão devido a um possível aumento da produção da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) e aos temores sobre a demanda mundial, em particular na China", resumiu à AFP Jay Hatfield, da Infrastructure Capital Advisors.

Segundo a imprensa, a Opep+ antecipou de segunda para sábado sua reunião virtual na qual determinará a produção de junho.

O cartel "poderia, segundo os rumores, aumentar sua produção em 411 mil barris diários em junho", disse à AFP Jorge León, da Rystad Energy.

Além disso, o mercado teme uma queda da demanda chinesa devido à guerra comercial lançada pelos Estados Unidos, já que Pequim é o primeiro importador mundial de petróleo e Washington, o primeiro produtor.

"Se a China concluir um acordo com os Estados Unidos, é provável que os preços do petróleo subam rapidamente 10 dólares", argumentou Phil Flynn, da Price Futures Group.

"Por outro lado, se um acordo deste tipo não for alcançado, o mercado poderia continuar perdendo força", acrescentou.

Desde abril, Washington impõe tarifas adicionais de 145% sobre vários produtos chineses, ao que Pequim reagiu, impondo taxas de 125% aos produtos importados dos Estados Unidos.

No entanto, a China anunciou, nesta sexta-feira, que estava avaliando uma proposta de negociação dos Estados Unidos sobre as sobretaxas aplicadas pelas duas partes a suas mercadorias.

