Mulheres trans não poderão participar de competições femininas no Reino Unido

As mulheres transgênero não poderão participar de competições femininas de futebol na Inglaterra a partir de 1º de junho, anunciou nesta quinta-feira (1°) a federação de futebol inglesa, uma modificação ligada a uma decisão recente da Justiça sobre identidade de gênero.

A federação escocesa de futebol tomou uma decisão semelhante, também motivada pela aplicação desta decisão por parte do Supremo Tribunal do Reino Unido, que em 16 de abril estabeleceu a definição legal de uma mulher com base no sexo biológico.

A modificação do regulamento entrará em vigor "a partir de 1 de junho de 2025" na Inglaterra e "a partir da temporada 2025/26" na Escócia, indicaram as federações em comunicados distintos.

Se "nosso papel é tornar o futebol acessível para o maior número possível de pessoas", escreveu a Football Association, garantidora das leis do futebol na Inglaterra, "cabe cumprir os textos legais em vigor".

"Entendemos que isso será difícil para as pessoas que simplesmente querem praticar o esporte que amam, com o gênero com o qual se identificam", acrescenta a entidade.

E assegura que entrará em contato "com as mulheres transgênero registradas" na federação para "explicar-lhes as mudanças" e como "podem continuar" praticando seu esporte.

A Scottish FA "fornecerá conselhos sobre a implementação da política atualizada, incluindo sobre as oportunidades de participação adequadas para pessoas transgênero".

A decisão do Supremo Tribunal pôs fim a uma batalha legal de quatro anos entre o governo escocês, muito comprometido com os direitos das pessoas trans, e a associação For Women Scotland.

jta/alm/pm/avl/ic/dd