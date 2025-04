AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2025

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

Masisea (Peru) - Colonização menonita gera conflito na Amazônia devastada -

SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona - (até 17 de Julho)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Reuniões preparatórias dos cardeais antes do conclave - (até 4 de Maio)

SEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

(+) ARUJÁ (Brasil) - Festival Indigena União dos Povos - 15H00

SÁBADO, 3 DE MAIO DE 2025

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Show gratuito de Lady Gaga em Copacabana -

DOMINGO, 4 DE MAIO DE 2025

Europa

ROMÊNIA - Primeiro turno da eleição presidencial na Romênia -

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2025

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Início do julgamento de Sean 'Diddy' Combs por acusações de extorsão e tráfico sexual -

Europa

REINO UNIDO - Celebrações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial - (até 8)

TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 7)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Embraer : resultados 1º trimestre - 19H00

QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa básica de juros - 19H30

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Início do conclave para eleger novo papa -