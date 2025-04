Desemprego sobe para 7% no Brasil no trimestre janeiro-março

O índice de desemprego no Brasil atingiu 7% no período de janeiro a março, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (30).

Apesar do aumento, esta é a menor taxa para os três primeiros meses do ano desde 2014, quando ficou em 7,2%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desemprego seguia uma tendência de queda desde o período janeiro-março do ano passado e atingiu seu nível mais baixo, de 6,1%, em setembro-novembro. Desde então, o caminho tem sido ascendente.

O Brasil registrou 7,7 milhões de pessoas em busca de emprego entre janeiro e março, 891.000 a mais que no trimestre anterior, um aumento de 13,1%.

Em um ano, o número caiu 10,5%.

"O bom desempenho do mercado de trabalho nos últimos trimestres não chega a ser comprometido pelo crescimento sazonal da desocupação", estimou Adriana Beringuy, do IBGE, citada em comunicado.

A população formalmente empregada no setor privado permaneceu praticamente inalterada, com 39,4 milhões de pessoas.

A redução do desemprego é um dos aspectos positivos da perspectiva econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retornou ao poder em janeiro de 2023.

No entanto, o aumento da inflação, especialmente nos alimentos, contribuiu para diminuir a popularidade de Lula, que atingiu um nível recorde de baixa em seus três governos.

