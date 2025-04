Setor privado dos EUA criou 62.000 empregos em abril, metade do esperado

As empresas privadas dos Estados Unidos criaram 62.000 empregos em abril, metade do que os analistas haviam previsto, de acordo com a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira (30).

A ADP aponta o "mal-estar" gerado entre os empresários pelas novas tarifas de Donald Trump como a causa da baixa contratação.

"Preocupação é a palavra do momento", disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP, citada em um comunicado de imprensa. "Pode ser difícil decidir contratar em tal ambiente", acrescenta.

