Ataque israelense deixa um morto no sul do Líbano

Uma pessoa morreu neste domingo (20) no sul do Líbano em um ataque aéreo israelense, informou o Ministério da Saúde libanês, apesar da trégua em vigor entre Israel e o movimento islamista Hezbollah.

"Um bombardeio do inimigo israelense contra um veículo em Kauthariyet al Saiyad", uma localidade situada entre as cidades de Sidon e Tiro, "deixou um morto e um ferido", afirmou o ministério em um comunicado.

Israel prossegue com os ataques no Líbano, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta contra o grupo pró-Irã.

O Ministério da Saúde reportou na sexta-feira duas mortes em ataques aéreos israelenses no sul. Israel anunciou ataques direcionados contra militantes da milícia xiita.

O acordo de trégua prevê o desmantelamento da infraestrutura militar do Hezbollah entre o rio Litani e a fronteira israelense, quase 30 km ao sul, assim como a retirada das forças israelenses do sul do país, onde Israel ainda ocupa cinco posições que considera "estratégicas".

