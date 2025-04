Hamas publica vídeo que mostra refém israelense-colombiano com vida

O braço armado do Hamas divulgou, neste sábado (19), um vídeo que mostra um refém vivo, identificado pela imprensa como Elkana Bohbot, um israelense com nacionalidade colombiana sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

O vídeo, divulgado pelas Brigadas Ezzedine al Qassam, dura cerca de quatro minutos e mostra um refém falando em um telefone fixo em hebraico e depois em inglês.

A família deu autorização para que as imagens fossem publicadas pelos meios de comunicação.

No vídeo, Bohbot aparece muito abatido, chorando, sentado com um cobertor sobre as pernas. Ele parece estar falando ao telefone com membros de sua família.

Durante a conversa, pede que sua esposa, uma cidadã colombiana, vá à Casa Branca para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interceda por sua libertação.

A AFP não conseguiu determinar se a chamada realmente ocorreu e a data em que o vídeo foi gravado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, concedeu a Bohbot a nacionalidade colombiana após ele ter sido sequestrado.

Este é o terceiro vídeo em que Bohbot aparece. O anterior foi publicado pelo braço armado do movimento islamista palestino em 29 de março.

O israelense-colombiano foi sequestrado durante o festival de música Nova, no sul de Israel, durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Durante este ataque surpresa do Hamas, 251 pessoas foram capturadas. Segundo o exército israelense, 58 ainda estão retidas em Gaza, das quais 34 estariam mortas.

