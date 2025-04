Um representante do Hamas reitera que movimento descarta negociar seu desarmamento em Gaza

Um alto comandante do Hamas reiterou nesta quarta-feira (16) que o movimento descarta negociar seu desarmamento e anunciou que está preparando a resposta à proposta israelense de uma trégua na Faixa de Gaza, em declarações à AFP.

"A resposta do movimento ainda está em preparação, e afirmamos que não há espaço para nenhum acordo parcial", disse Mahmud Mardawi, que insistiu que as "armas do grupo não serão objeto de nenhuma negociação".

