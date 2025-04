Ucrânia relata 'progresso significativo' nas negociações sobre minerais com os EUA

A Ucrânia indicou, nesta quarta-feira (16), que houve progresso nas longas e tensas negociações com os Estados Unidos sobre um acordo relacionado aos minerais estratégicos ucranianos, com o objetivo de garantir maior apoio de Washington a Kiev.

Kiev e Washington planejavam assinar um acordo sobre a exploração de minerais estratégicos ucranianos, mas uma discussão entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca, atrapalhou temporariamente o processo.

"Nossas equipes técnicas trabalharam exaustivamente juntas no acordo e há um progresso significativo", escreveu a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, nas redes sociais.

O lado ucraniano "ajustou vários pontos dentro do rascunho do acordo", disse ele, acrescentando que ambas as partes assinariam em breve um "memorando de intenções". O Parlamento ucraniano votará sobre qualquer acordo final, acrescentou.

"Isso criará oportunidades de investimento e desenvolvimento na Ucrânia e abrirá caminho para um crescimento econômico tangível tanto para a Ucrânia, quanto para os Estados Unidos", disse Svyrydenko.

Um alto funcionário próximo às discussões declarou anteriormente que as negociações estavam avançando "muito rapidamente".

Trump quer que o acordo - projetado para dar aos Estados Unidos royalties sobre os lucros da mineração ucraniana de recursos de terras raras e minerais - sirva como compensação pela ajuda militar e econômica fornecida a Kiev pelo seu antecessor, Joe Biden, desde o início da invasão russa da ex-república soviética, três anos atrás.

O alto funcionário disse à AFP que os novos rascunhos do acordo pareciam não reconhecer a ajuda dos EUA como uma dívida da Ucrânia.

Esta avaliação ecoou uma reportagem anterior da Bloomberg News, segundo a qual Washington havia suavizado sua exigência de que Kiev devolvesse a ajuda entregue desde o início do conflito no início de 2022.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na segunda-feira, na Argentina, que o acordo poderia ser assinado "esta semana".

