Real Madrid vence Alavés (1-0) e segue ritmo do líder Barça; Mbappé é expulso

O Real Madrid derrotou o Alavés (17º) por 1 a 0 fora de casa neste domingo (13), pela 31ª rodada de LaLiga, e voltou a ficar a quatro pontos do líder Barcelona, que venceu pelo mesmo placar no sábado o Leganés.

O Real Madrid conquistou os três pontos em Vitoria, apesar de jogar com um a menos desde o 39º minuto, devido à expulsão do astro Kylian Mbappé, que recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada dura em Antonio Blanco.

O triunfo, com um gol do francês Eduardo Camavinga (34'), dá moral à equipe da capital espanhola antes do jogo de volta contra o Arsenal, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 3 a 0 sofrida em Londres na terça-feira.

O duelo europeu obrigou o técnico Carlo Ancelotti a fazer rodízios no elenco, e duas das estrelas do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham, começaram no banco de reservas.

Arda Güler, uma das novidades do time titular, teve a primeira chance clara aos 9 minutos. Após um passe do alemão Antonio Rudiger, o turco não alcançou a bola, que havia sido afastada pelo goleiro equato-guineense Jesús Owono. O meio-campista do Real Madrid caiu no chão após o choque, mas o árbitro Soto Grado não viu nada no lance.

Naquele momento, a equipe de Carlo Ancelotti, que estava suspenso por sanção, mostrou seu domínio na posse de bola e em outra jogada, Raúl Asencio desviou de cabeça para o fundo da rede.

No entanto, o árbitro determinou que Rudiger havia derrubado o goleiro do Alavés após uma revisão do VAR e anulou o gol.

Os jogadores do Alavés começaram a se aproximar da meta do goleiro belga Thibaut Courtois, forçando a defesa 'merengue' a se fechar na área. O atacante Kike García desperdiçou uma boa oportunidade, mas seu chute foi para fora por pouco, quando estava dentro da área.

No entanto, Camavinga chutou forte de pé esquerdo no canto para abrir o placar, poucos minutos antes da expulsão de Mbappé, sua primeira na Espanha.

O Alavés não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e ainda teve um jogador expulso, com o cartão vermelho para Manu Sánchez (70') por uma entrada forte com as travas na coxa de Vini Jr. O árbitro também contou com o VAR para reverter sua decisão de lhe dar apenas um cartão amarelo.

Na reta final, Bellingham e Vinicius tiveram chances de ampliar, mas desperdiçaram.

A boa notícia para o Real Madrid foi o retorno de Dani Ceballos aos gramados após um mês e meio afastado por lesão.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Valencia - Sevilla 1 - 0

- Sábado:

Real Sociedad - Mallorca 0 - 2

Getafe - Las Palmas 1 - 3

Celta Vigo - Espanyol 0 - 2

Leganés - Barcelona 0 - 1

- Domingo:

Osasuna - Girona 2 - 1

Alavés - Real Madrid 0 - 1

Betis - Villarreal

(16h00) Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

- Segunda-feira:

(16h00) Atlético de Madrid - Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 70 31 22 4 5 84 29 55

2. Real Madrid 66 31 20 6 5 64 31 33

3. Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 24 25

4. Athletic Bilbao 54 30 14 12 4 46 24 22

5. Villarreal 48 29 13 9 7 51 39 12

6. Betis 48 30 13 9 8 41 37 4

7. Celta Vigo 43 31 12 7 12 44 45 -1

8. Mallorca 43 31 12 7 12 31 37 -6

9. Real Sociedad 41 31 12 5 14 30 34 -4

10. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2

11. Getafe 39 31 10 9 12 31 28 3

12. Osasuna 38 31 8 14 9 36 44 -8

13. Valencia 37 31 9 10 12 35 47 -12

14. Sevilla 36 31 9 9 13 34 42 -8

15. Espanyol 35 30 9 8 13 33 40 -7

16. Girona 34 31 9 7 15 38 48 -10

17. Alavés 30 31 7 9 15 33 45 -12

18. Las Palmas 29 31 7 8 16 37 52 -15

19. Leganés 28 31 6 10 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 30 4 4 22 19 69 -50

