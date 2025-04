Irã diz que negociações sobre programa nuclear com EUA permanecerão 'indiretas' via Omã

O Irã anunciou, neste domingo (13), que continuará as negociações com os Estados Unidos "indiretamente", por meio do sultanato de Omã, e que o "único tópico" será o nuclear.

Os dois países, que não mantêm relações diplomáticas desde 1980, realizaram negociações no sábado sobre o programa nuclear do Irã, sob a mediação de Omã.

A pedido do Irã, seu principal diplomata, Abbas Araqchi, não se encontrou diretamente com o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Mas as duas autoridades conversaram brevemente, de acordo com Teerã.

A Casa Branca descreveu as negociações como "muito positivas e construtivas" e, em sua opinião, marcaram um "passo adiante".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs negociações diretas.

"As negociações continuarão sendo indiretas (e) Omã continuará sendo o mediador", disse o porta-voz diplomático iraniano Esmail Baqai na televisão estatal neste domingo.

"O único tópico das negociações será a energia nuclear e o levantamento das sanções", afirmou.

Teerã e Washington concordaram em continuar as negociações no próximo sábado, 19 de abril.

Esses são os primeiros contatos desse tipo entre os dois países desde 2018, quando o primeiro governo republicano retirou os Estados Unidos do acordo de 2015 entre o Irã e as principais potências para limitar seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções econômicas.

O objetivo das reuniões é que Washington e a República Islâmica concluam um novo pacto, depois que Teerã renegou seus compromissos e se aproximou dos níveis de enriquecimento de urânio necessários para fabricar uma bomba atômica.

Para os Estados Unidos e outros países ocidentais, o objetivo final de Teerã são as armas nucleares, embora o país negue isso e alegue que se trata de um programa civil.

