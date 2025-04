Trump realiza check-up médico

Donald Trump, que aos 78 anos é o presidente mais velho já eleito nos Estados Unidos, realiza nesta sexta-feira (11) seu primeiro check-up médico anual desde que voltou ao poder.

O republicano afirma estar saudável desde que começou seu segundo mandato na Casa Branca em janeiro e frequentemente debocha de seu antecessor democrata de 82 anos, Joe Biden, a quem considera senil e mentalmente incapaz para o cargo.

A previsão é de que o magnata chegue ao hospital militar Walter Reed, no subúrbio de Washington, às 11h locais (12h no horário de Brasília) e passe cerca de cinco horas no local.

"Nunca me senti melhor, mas ainda assim, essas coisas precisam ser feitas!", Trump comentou em sua plataforma Truth Social no início desta semana.

Não está claro quando os resultados dos exames serão divulgados ou se serão detalhados.

Trump foi acusado de falta de transparência sobre sua saúde, principalmente durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021.

