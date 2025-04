Defesa Civil de Gaza afirma que bombardeio israelense mato 10, incluindo sete crianças

A Defesa Civil da Faixa de Gaza afirmou que 10 integrantes da mesma família, incluindo sete menores de idade, morreram em um bombardeio israelense em Khan Yunis, no sul do território palestino, nesta sexta-feira (11).

As vítimas, com idades entre 3 e 58 anos, morreram no bombardeio, que aconteceu por volta das 3h30 (21h30 de Brasília, quinta-feira), declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

O Exército israelense anunciou que está avaliando as informações.

Várias testemunhas relataram intensos disparos de tanques israelenses em Khan Yunis durante a madrugada.

A Defesa Civil também indicou que duas pessoas morreram em um ataque israelense em Beit Lahia, no norte do território.

O porta-voz em língua árabe do Exército israelense, Avichay Adraee, pediu aos moradores de vários distritos do leste da Cidade de Gaza que deixem suas casas.

O Exército "está operando com força em suas áreas para destruir a infraestrutura terrorista. Para sua segurança, devem abandonar as áreas imediatamente e seguir para os abrigos no oeste da cidade", escreveu na rede social X.

Israel retomou os bombardeios em 18 de março, encerrando uma trégua de dois meses com o Hamas na Faixa de Gaza, onde a guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023.

phy/bfi/es/pc/fp