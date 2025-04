Barça eufórico e Real Madrid ferido voltam suas atenções para LaLiga

Eufórico após aplicar uma goleada na Liga dos Campeões, o Barcelona, líder da LaLiga, enfrenta no sábado o Leganés (18º), para quem perdeu no primeiro turno, enquanto o Real Madrid, abalado pela derrota por 3 a 0 sofrida diante do Arsenal, precisa de uma vitória sobre o Alavés (17º) no domingo para recuperar a confiança.

Os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick viajam para Madri animados após vencer o Borussia Dortmund por 4 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Champions, resultado que praticamente garantiu a classificação para as semifinais.

Ainda está na memória a derrota por 1 a 0 sofrida em casa diante do Leganés em meados de dezembro, quando o Barcelona vivia uma sequência de resultados negativos.

Se a equipe blaugrana vencer desta vez, terá uma vantagem de sete pontos sobre seu concorrente mais próximo, o Real Madrid, que viaja para enfrentar o Alavés no domingo, ferido após a derrota de 3 a 0 diante do Arsenal em Londres, também no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Os jogadores comandados por Carlo Ancelotti também precisam de uma vitória para compensar a derrota sofrida contra o Valencia (2-1) no último sábado, que quase os deixou afastados da luta pelo título de LaLiga.

Na segunda-feira, o Atlético de Madrid (3º), que ainda corre atrás dos dois primeiros, joga contra o lanterna Valladolid, que vem sofrendo goleadas nas últimas partidas.

--- Partidas da 31ª rodada da LaLiga (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h00) Valencia - Sevilla

- Sábado:

(09h00) Real Sociedad - Mallorca

(11h15) Getafe - Las Palmas

(13h30) Celta Vigo - Espanyol

(16h00) Leganés - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Osasuna - Girona

(11h15) Alavés - Real Madrid

(13h30) Betis - Villarreal

(16h00) Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

- Segunda-feira:

(16h00) Atlético de Madrid - Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 67 30 21 4 5 83 29 54

2. Real Madrid 63 30 19 6 5 63 31 32

3. Atlético de Madrid 60 30 17 9 4 49 24 25

4. Athletic Bilbao 54 30 14 12 4 46 24 22

5. Villarreal 48 29 13 9 7 51 39 12

6. Betis 48 30 13 9 8 41 37 4

7. Celta Vigo 43 30 12 7 11 44 43 1

8. Real Sociedad 41 30 12 5 13 30 32 -2

9. Rayo Vallecano 40 30 10 10 10 33 35 -2

10. Mallorca 40 30 11 7 12 29 37 -8

11. Getafe 39 30 10 9 11 30 25 5

12. Sevilla 36 30 9 9 12 34 41 -7

13. Osasuna 35 30 7 14 9 34 43 -9

14. Valencia 34 30 8 10 12 34 47 -13

15. Girona 34 30 9 7 14 37 46 -9

16. Espanyol 32 29 8 8 13 31 40 -9

17. Alavés 30 30 7 9 14 33 44 -11

18. Leganés 28 30 6 10 14 29 47 -18

19. Las Palmas 26 30 6 8 16 34 51 -17

20. Valladolid 16 30 4 4 22 19 69 -50

./bds/rsc/aam