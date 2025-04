PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CHINA TARIFAS: China defende diálogo para acordo com EUA; Bolsas disparam com pausa tarifária de Trump

FRANÇA CINEMA CANNES: Kleber Mendonça Filho disputará a Palma de Ouro em Cannes com 'O Agente Secreto'

=== EUA CHINA TARIFAS ===

PEQUIM:

China defende diálogo para acordo com EUA; Bolsas disparam com pausa tarifária de Trump

A China pediu nesta quinta-feira (10) aos Estados Unidos que os países alcancem um acordo de "meio-termo" para encerrar a guerra comercial, em um dia de euforia nos mercados depois que Donald Trump anunciou a suspensão temporária das novas tarifas para dezenas de países.

(China EUA diplomacia governo comércio importações taxas, 690 palavras, já transmitida)

FOTO, VIDEO, INFOGRAFIA

PEQUIM:

A guerra comercial entre China e Estados Unidos

A guerra comercial entre Pequim e Washington se intensificou ainda mais depois que Donald Trump impôs tarifas de 125% sobre as importações chinesas para os Estados Unidos, além de suspender taxas alfandegárias a dezenas de países por 90 dias.

(China EUA taxas comércio, 710 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA CINEMA CANNES ===

PARIS:

Kleber Mendonça Filho disputará a Palma de Ouro em Cannes com 'O Agente Secreto'

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho disputará a Palma de Ouro na 78ª edição do Festival de Cannes, anunciou a organização do evento nesta quinta-feira (10).

(Brasil cultura França Cannes2025 gente cinema, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

Filmes em competição no Festival de Cannes

O novo filme do brasileiro Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", até as novas produções do iraniano Jafar Panahi e do americano Wes Anderson, a seguir a lista dos 19 filmes na mostra oficial do 78º Festival de Cannes.

(França cultura Cannes2025 gente cinema, 710 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTO DOMINGO:

Mortos no desabamento de casa noturna na República Dominicana superam 200

O número de mortos no desabamento de uma casa noturna em Santo Domingo chegou a 218, informaram as forças de segurança nesta quinta-feira (10), enquanto se concentram em encontrar os últimos corpos na área da tragédia.

(República Dominicana acidente, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

SANTO DOMINGO:

Excesso de peso, fiscalização frágil: por que a casa noturna na Rep. Dominicana desabou?

Quanto tempo é possível ficar em pé com muito peso em cima da cabeça? Esta pergunta se aplica a edifícios como a casa noturna que desabou na República Dominicana: especialistas acreditam que um excesso de peso na estrutura combinado com uma pobre fiscalização desencadearam a tragédia.

(República Dominicana acidente, 590 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PORTNOO:

Escola na Irlanda quer preservar tradição dos telhados de palha

No alto de uma escada, os aprendizes de fabricação e manutenção dos telhados de palha se esforçam para aprender o ofício, sob o olhar atento de um dos últimos mestres na Irlanda. O objetivo de sua formação é salvar uma forma de vida com riscos de desaparecer.

(Irlanda construção direito, 490 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

RAFAH:

Sobrevivente relata ataque israelense que matou 15 socorristas em Gaza

O médico de Gaza Mundhir Abed temeu por sua vida quando forças israelenses dispararam contra uma caravana de socorristas perto de Rafah em março, matando 15 de seus colegas.

(Gaza conflito Palestinos diplomacia prisioneiros Israel, 600 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

'Nossos filhos estão em perigo', alertam famílias de reféns após retomada da ofensiva israelense em Gaza

A mãe de um soldado israelense mantido refém em Gaza anseia pelo seu retorno, mas, assim como muitos familiares, ela teme que novos bombardeios israelenses coloquem ainda mais em risco as vidas dos reféns.

(Gaza palestinos conflito Hamas reféns prisioneiros governo Israel, 560 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Demanda de eletricidade para centros de dados mais que dobrará por causa da IA

Impulsionado pela Inteligência Artificial, o consumo de eletricidade dos centros de dados deve "mais que dobrar" até 2030, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) publicado nesta quinta-feira (10).

(Consumo energia IA eletricidade AIE internet, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das quartas de final da Liga Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com