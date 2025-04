Supremo dos EUA suspende ordem de reincorporar funcionários federais demitidos

A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou, nesta terça-feira (8), a ordem de um tribunal inferior, que obrigava o governo do presidente Donald Trump a reincorporar milhares de trabalhadores federais demitidos durante o período de experiência.

A mais alta corte do país, de maioria conservadora, entendeu que as organizações sem fins lucrativos que apresentaram a ação para suspender as demissões em massa não tinham legitimidade para fazê-lo.

No mês passado, o juiz William Alsup, da Califórnia, determinou que seis agências federais recontratassem 16 mil trabalhadores em período de experiência, que foram demitidos como parte da iniciativa do presidente Trump para reduzir o tamanho do Estado.

Alsup afirmou que a justificativa de "baixo rendimento" para as demissões em massa era uma "farsa" e ordenou que os departamentos do Tesouro, de Assuntos dos Veteranos, da Agricultura, Defesa, Energia e do Interior reincorporassem os funcionários em período de teste demitidos.

Em uma vitória temporária para o governo Trump, a Suprema Corte bloqueou a ordem de Alsup enquanto continua o litígio sobre o caso.

Por 7 a 2, o tribunal concluiu que a ordem do juiz "se baseou unicamente nas alegações das nove organizações sem fins lucrativos demandantes neste caso".

"No entanto, segundo a legislação vigente, tais alegações são atualmente insuficientes para respaldar a legitimação das organizações", declarou.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump lançou uma ofensiva contra o governo americano, cortando programas de gastos e demitindo dezenas de milhares dos mais de dois milhões de funcionários federais.

