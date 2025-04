MP mexicano não acha evidências de cremação de pessoas em fazenda do tráfico

Autoridades mexicanas não encontraram até agora evidências de cremação de pessoas em um suposto centro de recrutamento e capacitação do narcotráfico, descoberto no início de março em uma fazenda no oeste do país, informou o procurador-geral nesta terça-feira (8).

A denúncia sobre a fazenda, feita por um grupo civil de busca por pessoas desaparecidas, chocou a sociedade mexicana porque roupas foram encontradas dentro dela e restos ósseos calcinados, alimentando especulações de que se trataria de um "campo de extermínio" do crime organizado.

O governo refutou essa versão há duas semanas e sustentou que não há provas que confirmem a suspeita e que a fazenda era usada mais como um centro de treinamento pelo Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG), um dos mais poderosos do país.

O procurador-geral, Alejandro Gertz, reafirmou, nesta terça-feira, que a fazenda, localizada no município de Teuchitlán (estado de Jalisco), "era um centro de recrutamento, operações e capacitações" e que os laudos periciais realizados não indicam que alguém tenha sido cremado no local.

"Solicitamos um teste do solo, dos materiais de pedra e dos materiais de construção em toda a propriedade para determinar se havia pegadas suficientes para uma ação de cremação. Não encontramos", afirmou o funcionário durante a coletiva matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

Gertz acrescentou, no entanto, que este resultado "não é suficiente" para o Ministério Público, que solicitou exames laboratoriais à Universidade Nacional Autônoma do México para "confirmar ou retificar" as conclusões de seu gabinete.

As investigações sobre a chamada fazenda Izaguirre foram assumidas pela Procuradoria Geral da República (FGR) por pouco mais de 15 dias, após denunciar que o Ministério Público de Jalisco havia incorrido em diversas irregularidades.

Gertz também informou que 15 pessoas foram presas até agora no caso e que, com base no depoimento de três delas, foi possível estabelecer "com precisão" o uso que a fazenda possuía.

O caso Teuchitlán teve forte repercussão na imprensa local em um país com mais de 120.000 pessoas desaparecidas, a maioria desde 2006, quando o governo federal lançou uma criticada operação militar antidrogas.

jla/ai/db/rm/mvv