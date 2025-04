Wall Street fecha sem tendência definida, após sessão volátil por guerra tarifária

A bolsa de Nova York encerrou a sessão com resultados mistos, nesta segunda-feira (7), embora a queda tenha sido menos pronunciada do que a de outros mercados, ainda influenciados pelo impacto das tarifas alfandegárias do presidente americano, Donald Trump.

Tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 fecharam em queda, apesar de operarem perto do azul, enquanto o Nasdaq registrou um lucro modesto.

O índice industrial Dow Jones fechou em queda de 0,9%, situando-se a 37.965,60 pontos. O ampliado S&P 500 recuou 0,2%, a 5.062,25 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,1%, a 15.603,26.

Os mercados voltaram a abrir no vermelho, após uma sessão sombria nas bolsas asiáticas e europeias pelo enfraquecimento das perspectivas de crescimento global após o dramático anúncio tarifário de Trump na semana passada.

O presidente republicano impôs uma tarifa alfandegária universal de 10% sobre todas as importações, além de taxas adicionais para a grande maioria de seus parceiros comerciais.

Pouco depois da abertura, nesta segunda-feira, os principais índices nova-iorquinos operaram brevemente no azul, após um relatório segundo o qual o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, declarou que o presidente americano estava considerando uma pausa alfandegária de 90 dias.

Os funcionários da Casa Branca desmentiram rapidamente a notícia e afirmaram que Hasset foi citado equivocadamente em uma entrevista à Fox News.

"Apesar de Kevin Hassett ter sido citado erradamente, os atores do mercado puderam ver o que poderia ocorrer se houvesse alguma boa notícia", declarou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os economistas consideram que as tarifas alfandegárias aumentam o risco de recessão diante de um possível repique da inflação e uma diminuição do investimento de capital pelas empresas, inquietas com as mudanças.

Os mercados elevam as apostas de que o Federal Reserve (Fed) reduzirá as taxas de juros e a maioria dos operadores projeta que esta medida será adotada em junho, na reunião do comitê de política monetária do banco central americano.

O calendário desta semana inclui atualizações sobre o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, assim como resultados do JPMorgan Chase e de outros grandes bancos americanos.

Os mercados asiáticos e europeus foram especialmente afetados nesta segunda. Hong Kong, por exemplo, despencou mais de 13% - em sua pior sessão desde 1997 -, enquanto a bolsa de Paris, em queda de 4,78%, também amargou sua sessão mais sombria em três anos.

