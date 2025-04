Lautaro Martínez é multado pela federação italiana por blasfêmia

O atacante argentino Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, foi multado por blasfemar ao final da partida contra a Juventus no dia 16 de fevereiro, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta segunda-feira (7).

Martínez "proferiu duas vezes uma expressão blasfema, como se pode ver claramente nas imagens de televisão", informou a FIGC, sem especificar os termos utilizados pelo jogador.

Em comunicado, a FIGC lembrou que pronunciar palavras ofensivas é uma violação do artigo 37 do Código de Justiça Desportiva da Federação Italiana, punível com um jogo de suspensão.

A multa imposta a Martínez foi de 5 mil euros (R$ 31,8 mil pela cotação atual), depois de um acordo entre as duas partes.

Em um primeiro momento, o jogador negou ter proferido qualquer insulto de caráter religioso depois da derrota da Inter diante da Juventus (1 a 0) pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

"Nunca disse essas palavras. Tento ensinar respeito aos meus filhos, este caso me incomoda muito", disse Martínez em fevereiro.

Essa disposição do regulamento da Serie A já foi aplicada em março de 2021 contra o lendário ex-goleiro da Juventus Gianluigi Buffon, e em agosto de 2023 contra o então goleiro do Frosinone Stefano Turati, hoje no Monza.

