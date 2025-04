PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA TARIFAS: Entra em vigor tarifa de 10% sobre grande parte das importações para os EUA

WASHINGTON:

Entra em vigor tarifa de 10% sobre grande parte das importações para os EUA

A tarifa mínima de 10% imposta pelo presidente Donald Trump sobre grande parte dos produtos provenientes do resto do mundo que entram nos Estados Unidos passou a estar em vigor neste sábado (5) como um golpe para o comércio mundial.

(EUA UE diplomacia China mercado governo política comércio economia taxas, 709 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Senado dos EUA controlado por republicanos avança com cortes de impostos de Trump

Os senadores americanos aprovaram neste sábado (5) um projeto orçamentário que contempla cortes abrangentes de impostos prometidos pelo presidente Donald Trump, apesar das intensas disputas internas entre a maioria republicana sobre qual será a redução realizada.

(economia política Trump EUA Congresso impostos, 669 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Paixão dos EUA por tarifas raramente dá resultados, alertam especialistas

Muito antes do "Dia da Libertação" de Donald Trump, os Estados Unidos já haviam adotado tarifas elevadas ao longo de sua história, com resultados pouco conclusivos e, por vezes, catastróficos.

(EUA China governo tarifas diplomacia comércio siderurgia impostos, 600 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Setor marítimo tem semana decisiva para reduzir emissões de gases poluentes

Os países da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) se reunirão em Londres a partir da próxima segunda-feira (7) com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GHG) do transporte marítimo, embora o consenso ainda pareça distante.

(clima meio-ambiente diplomacia transporte GB, 583 palavras, já transmitida)

HELSÍNQUE:

Bunkers da Finlândia atraem interesse de vários países

As instalações subterrâneas da Finlândia, como piscinas e parques de diversões, que também podem servir como abrigos antiaéreos, estão atraindo o interesse de vários aliados do país nórdico, à medida que a Europa procura se preparar para o risco de uma guerra.

(conflito guerra Finlândia defesa, 518 palavras, já transmitida)

PARIS:

'Nosso futuro é viver entre dois mundos', diz cineasta indígena Pixi Kata Matis

Equipados com pequenas câmeras, os indígenas Pixi Kata Matis e Damba Matis registram tudo enquanto passam por Paris, sua primeira viagem para fora do Brasil.

(Brasil França cinema indígenas, 600 palavras, a ser transmitida)

