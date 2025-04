Liverpool vence Everton em clássico e mantém folga na liderança do Inglês

O Liverpool deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Inglês ao vencer o clássico contra o Everton por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), pela 30ª rodada, mantendo 12 pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º).

Os 'Gunners' chegaram a diminuir a diferença com a vitória sobre o Fulham (2 a 1) na terça-feira, mas os 'Reds' não tremeram e fizeram o dever de casa.

O autor do gol da vitória em Anfield foi o português Diogo Jota (57'), que recebeu de Luis Díaz, invadiu a área e estufou a rede dos 'Toffees'.

Apesar da derrota, o Everton (14º) fez um bom primeiro tempo e poderia ter saído na frente em duas chances com o atacante Beto, que teve um gol anulado pelo VAR (18') e depois mandou uma bola na trave num lance em que ficou cara a cara com o goleiro Caoimhim Kelleher.

Para o Liverpool, a vitória dá ânimo também para deixar para trás as decepções recentes da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain e a derrota na final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle.

- City começa vida sem Haaland com vitória -

A vida do Manchester City sem Erling Haaland, que ficará fora por várias semanas, começou com uma vitória tranquila sobre o vice-lanterna Leicester por 2 a 0, dando início ideal à luta final pela classificação para a Liga dos Campeões.

Com o resultado, os 'Citizens' sobem provisoriamente para a quarta colocação, dentro da zona da Champions, à espera de um tropeço do Chelsea (6º), que na quinta-feira enfrenta o Tottenham (14º).

O atacante Jeack Grealish abriu o placar para o City logo aos dois minutos e o egípcio Omar Marmoush, substituto de Haaland, fez o segundo ainda no primeiro tempo (30').

A ausência do artilheiro norueguês quase não foi sentida diante do Leicester, que sofreu 15 derrotas nos últimos 15 jogos no campeonato. Mas história pode ser diferente para os 'Citizens' no próximo domingo, em Old Trafford, contra o rival Manchester United.

Nos demais jogos disputados nesta quarta-feira, destaque para a vitória do Newcastle (5º) sobre o Brentford por 2 a 1.

Os 'Magpies', que também lutam por uma vaga na próxima edição da Champions, se mantiveram a um ponto do Manchester United com um jogo a menos na tabela.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Wolverhampton - West Ham 1 - 0

Arsenal - Fulham 2 - 1

Nottingham - Manchester United 1 - 0

- Quarta-feira:

Bournemouth - Ipswich Town 1 - 2

Brighton - Aston Villa 0 - 3

Newcastle - Brentford 2 - 1

Southampton - Crystal Palace 1 - 1

Manchester City - Leicester 2 - 0

Liverpool - Everton 1 - 0

- Quinta-feira:

(16h00) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 30 22 7 1 70 27 43

2. Arsenal 61 30 17 10 3 55 25 30

3. Nottingham 57 30 17 6 7 50 35 15

4. Manchester City 51 30 15 6 9 57 40 17

5. Newcastle 50 29 15 5 9 49 39 10

6. Chelsea 49 29 14 7 8 53 37 16

7. Aston Villa 48 30 13 9 8 44 45 -1

8. Brighton 47 30 12 11 7 48 45 3

9. Fulham 45 30 12 9 9 44 40 4

10. Bournemouth 44 30 12 8 10 49 38 11

11. Brentford 41 30 12 5 13 51 47 4

12. Crystal Palace 40 29 10 10 9 37 34 3

13. Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4

14. Tottenham 34 29 10 4 15 55 43 12

15. Everton 34 30 7 13 10 32 37 -5

16. West Ham 34 30 9 7 14 33 50 -17

17. Wolverhampton 29 30 8 5 17 41 58 -17

18. Ipswich Town 20 30 4 8 18 30 63 -33

19. Leicester 17 30 4 5 21 25 67 -42

20. Southampton 10 30 2 4 24 22 71 -49

