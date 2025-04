EUA anuncia que novas tarifas entram em vigor em 5 e 9 de abril

A novas tarifas apresentadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrarão em vigor nos dias 5 e 9 de abril, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira (2).

Os novos impostos aduaneiros sobre as importações serão aplicados em duas fases, disse a jornalistas um funcionário da Casa Branca: no dia 5 de abril às 04H01 GMT (01H01 de Brasília) para os que representam pelo menos 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, e no dia 9 de abril no mesmo horário para os mais elevados destinados aos gigantes comerciais, como a China e a União Europeia.

myl/vla/erl/mr/am