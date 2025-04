PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA TARIFAS: Parceiros comerciais dos EUA se preparam para as tarifas de Trump

FRANÇA POLÍTICA JUSTIÇA: Marine Le Pen passa à ofensiva para conseguir disputar a eleição presidencial

CHINA TAIWAN: China anuncia exercícios militares para simular bloqueio de Taiwan

=== EUA TARIFAS ===

WASHINGTON:

Parceiros comerciais dos EUA se preparam para as tarifas de Trump

Os parceiros comerciais dos Estados Unidos se preparam nesta terça-feira (1º) para a uma nova onda de tarifas alfandegárias de Donald Trump, que promete ser "muito gentil".

(EUA diplomacia governo taxas comércio)

MONTEVIDÉU:

Indústria siderúrgica da América Latina em apuros com as tarifas de Trump

Em 2024, a maior siderúrgica do Chile, Huachipato, fechou as portas derrotada pelo aço barato da China. Meio ano depois, as tarifas de Donald Trump ameaçam os meios de subsistência de 1,4 milhão de pessoas que trabalham neste setor na América Latina.

(EUA indústria Brasil Canadá China Latam México taxas comércio)

=== FRANÇA POLÍTICA JUSTIÇA ===

PARIS:

Marine Le Pen passa à ofensiva para conseguir disputar a eleição presidencial

A líder de extrema direita francesa Marine Le Pen passou à ofensiva nesta terça-feira (1), com críticas à decisão judicial que a tornou inelegível por cinco anos, mas sem perder a esperança em uma candidatura à presidência em 2027.

(França política)

=== CHINA TAIWAN ===

TAIPÉ:

China anuncia exercícios militares para simular bloqueio de Taiwan

O Exército da China mobilizou dezenas de aviões e navios de guerra nesta terça-feira (1) para manobras militares ao redor de Taiwan, com o objetivo de simular um bloqueio da ilha, que Pequim considera parte de seu território.

(China Taiwan política)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump e Musk enfrentam seus primeiros testes eleitorais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nesta terça-feira (1º) os primeiros testes de seu segundo mandato com duas eleições legislativas parciais na Flórida, mas sobretudo a eleição de um juiz em Wisconsin, na qual seu assessor Elon Musk se envolveu.

(EUA justiça eleições política)

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Bombardeio israelense em Beirute deixa quatro mortos, incluindo um líder do Hezbollah

O Exército israelense bombardeou a periferia ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, nesta terça-feira (1) e matou quatro pessoas, incluindo um líder do movimento islamista.

(Líbano Israel conflito)

-- ÁSIA

MANDALAY:

Mianmar faz um minuto de silêncio em memória das vítimas do terremoto

Mianmar respeitou, nesta terça-feira (1º), um minuto de silêncio em memória das mais de 2.000 pessoas que morreram no forte terremoto de sexta-feira, que também derrubou imóveis em Bangcoc, Tailândia, a mil quilômetros de distância.

(Mianmar Tailândia terremoto)

MANDALAY:

O 'trabalho nobre' dos crematórios budistas após o terremoto em Mianmar

Um bebê nasceu após o terremoto em Mianmar e, dois dias depois, foi entregue às chamas do ritual de cremação budista, sem que sua família pudesse dar um nome à criança.

(Mianmar religião família terremoto)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação mantém retrocesso na zona do euro, apesar do cenário de incertezas

A inflação da zona do euro manteve a tendência de queda em março, caindo para 2,2% na comparação anual, apesar do cenário de incerteza generalizada após os anúncios dos Estados Unidos sobre as tarifas.

(UE inflação conjuntura índices eurozona economia)

LONDRES:

Quando o apoio de dirigentes como Trump ou Milei repercute nas criptomoedas

O recente apoio às criptomoedas por parte de Donald Trump e do argentino Javier Milei provocou perdas de bilhões de dólares para os investidores, enfraquecendo um setor que ainda busca legitimidade, alertam especialistas ouvidos pela AFP.

(EUA Argentina mercado política)

ZURIQUE:

Salão do relógio de Genebra abre suas portas preocupado com China e EUA

O salão de relógios de luxo de Genebra abre suas portas nesta terça-feira (1º) em um clima de incertezas devido à queda da demanda na China e ao nervosismo do mercado provocado pelo presidente Donald Trump, o que pode esfriar o consumo nos Estados Unidos.

(Suíça luxo)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

