Mesmo sem jogar, Sinner segue no topo do ranking da ATP; Mensik se aproxima do Top 20

O italiano Jannik Sinner, apesar de não competir desde o título do Aberto da Austrália, em janeiro, se manteve por mais uma semana no topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (31), com o jovem tcheco Jakub Mensik, campeão do Miami Open, batendo na porta do Top 20.

Depois dos primeiros Masters 1000 do ano, Indian Wells e Miami, nem o alemão Alexander Zverev (N.2), nem o espanhol Carlos Alcaraz (N.3) conseguiram se aproximar de Sinner, que se mantém com uma cômoda vantagem de quase 3.000 pontos antes do início da temporada de saibro.

Outra das "vítimas" dos torneios nos Estados Unidos foi Daniil Medvedev, que depois de cair na primeira rodada em Miami deixou o Top 10 (N.11). Desde julho de 2019, o russo ex-número 1 do mundo só havia ficado três semanas (em fevereiro de 2023) sem aparecer entre os dez melhores tenistas do mundo.

O grande salto na lista foi do tcheco Jakub Mensik, que conquistou em Miami seu primeiro título na carreira, derrotando na final o sérvio Novak Djokovic (N.5).

Mensik, de 19 anos, ganhou 30 posições no ranking e agora é o número 24 do mundo, a 303 pontos do francês Ugo Humbert, que fecha o Top 20.

O brasileiro mais bem colocado do ranking é o jovem João Fonseca, de 18 anos, que aparece na 59ª posição. O outro representante do país no Top 100 é Thiago Monteiro, em 94º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 31 de março de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 10.330 pontos

2. Alexander Zverev (ALE) 7.645

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.720

4. Taylor Fritz (EUA) 5.290

5. Novak Djokovic (SRB) 4.510

6. Casper Ruud (NOR) 3.855

7. Jack Draper (GBR) 3.780

8. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.445 (+2)

9. Andrey Rublev (RUS) 3.440

10. Alex De Minaur (AUS) 3.335 (+1)

11. Daniil Medvedev (RUS) 3.290 (-3)

12. Holger Rune (DIN) 3.270

13. Tommy Paul (EUA) 3.070

14. Ben Shelton (EUA) 2.940

15. Arthur Fils (FRA) 2.670 (+3)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.525

18. Grigor Dimitrov (BUL) 2.495 (-3)

19. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.415

20. Ugo Humbert (FRA) 2.335

...

59. João Fonseca (BRA) 961 (+1)

94. Thiago Monteiro (BRA) 628 (+5)

