PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

MIANMAR TAILÂNDIA TERREMOTO: Operações de resgate continuam após terremoto que deixou 1.700 mortos em Mianmar

=== MIANMAR TAILÂNDIA TERREMOTO ===

MANDALAY:

Operações de resgate continuam após terremoto que deixou 1.700 mortos em Mianmar

Os serviços de emergência continuam as buscas, neste domingo (30), pelas vítimas do terremoto de sexta-feira, que deixou pelo menos 1.700 mortos em Mianmar e também foi sentido em Bangcoc, onde 18 pessoas morreram.

(Mianmar Tailândia emergência terremoto, 580 palavras, já transmitida)

MANDALAY:

Orações e lágrimas para monges soterrados após terremoto em Mianmar

O rosto de um monge budista emerge dos escombros de um edifício religioso em Mandalay. Parentes dos desaparecidos rezam ao redor deles para encontrar os sobreviventes, dois dias após o terremoto que devastou Mianmar.

(Mianmar terremoto budismo ajuda emergência, 478 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump diz que está 'muito irritado' com Putin

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (30) que está "muito irritado" e "furioso" com seu homólogo russo, Vladimir Putin, por questionar a liderança de Volodimir Zelensky na Ucrânia, segundo a rede NBC.

(EUA política diplomacia Rússia Ucrânia, 581 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ANCARA:

Novas tecnologias ajudam a reforçar a repressão na Turquia

As autoridades turcas recorreram a todos os meios tecnológicos ao seu alcance para frear os protestos que sacodem o país, desde restringir o acesso à rede até o reconhecimento facial para identificar os manifestantes, que se veem obrigados a se adaptar.

(Turquia política, 716 palavras, já transmitida)

OSLO:

Primeiro foguete orbital lançado da Europa continental cai após segundos de voo

O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após apenas alguns segundos de voo neste domingo (30) na base espacial norueguesa de Andøya, no Ártico.

(aeronáutica espaço Noruega astronomia Alemanha, 472 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Príncipe Harry é acusado de 'intimidação e assédio' pela chefe da ONG que ele cofundou

O príncipe Harry foi acusado, neste domingo (30), de "intimidação e assédio" pela presidente de uma organização não governamental que atua na África, que ele cofundou, mas da qual se distanciou após um conflito interno.

(filantropia Lesoto Botsuana realeza aids GB lazer, 530 palavras, já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Papa fala de cura após perder sua sétima oração do Angelus

O papa Francisco, que se recupera no Vaticano após mais de cinco semanas hospitalizado com pneumonia grave, pediu aos católicos, neste domingo (30), que vivenciem a quaresma como um "tempo de cura", durante a sétima oração do Angelus, à qual ele não compareceu.

(religião conflito Vaticano saúde, 401 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Netanyahu pede a Hamas que entregue as armas e que seus líderes se retirem de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu neste domingo (30) ao movimento islamista palestino Hamas que deponha as armas e disse que seus líderes poderão deixar a Faixa de Gaza, onde Israel continua com seus bombardeios mortais.

(Gaza conflito Hamas Palestinos Israel, 664 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

- Acompanhamento da final do Masters 1000 de Miami

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com