Netanyahu diz que pressão militar sobre Hamas 'funciona'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (30) que a pressão militar contra o Hamas em Gaza "funciona" e insistiu que o movimento islamista palestino deve entregar suas armas.

"Com relação ao Hamas em Gaza, a pressão militar funciona (...). Podemos ver que rachaduras estão começando a aparecer" nas intenções do grupo nas negociações, declarou Netanyahu no início de uma reunião de gabinete.

"O Hamas deve entregar suas armas. Seus líderes então poderão sair", ele acrescentou.

As declarações de Netanyahu coincidem com os países mediadores — Egito, Catar e Estados Unidos — que tentam negociar um cessar-fogo e garantir a libertação dos reféns israelenses ainda mantidos em Gaza.

Um alto funcionário do Hamas disse no sábado que o movimento aprovou uma nova proposta de cessar-fogo dos mediadores e pediu que Israel a apoiasse.

O gabinete de Netanyahu confirmou o recebimento e disse que havia apresentado uma contraproposta.

