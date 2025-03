Morales seguirá com candidatura presidencial na Bolívia mesmo com veto da Justiça

O ex-presidente Evo Morales disse neste sábado (29) que seguirá adiante com sua candidatura presidencial na Bolívia, apesar do veto da Justiça, ao liderar uma reunião multitudinária na qual se definirá o nome de seu futuro partido.

Morales assinalou que não tem um plano B e que disputará as eleições de 17 de agosto pela força minoritária Frente para a Vitória (FPV), enquanto avança na formação do movimento que pretende liderar.

"Aqui não há plano B [...] O candidato único [é] Evo", disse o líder indígena para seus seguidores que lotaram um estádio em Villa Tunari, seu reduto político no departamento de Cochabamba, no centro do país.

Em seu discurso, esclareceu que logo concorrerá novamente à Presidência com uma "sigla emprestada", após se afastar do Movimento Ao Socialismo (MAS), partido que dirigiu por 26 anos e atualmente liderado pelo presidente Luis Arce, seu antigo aliado.

"Vamos vencer [as] eleições com uma sigla emprestada este ano", afirmou o ex-presidente de 65 anos.

Morales, que exerceu o poder entre 2006 e 2019, insiste em que quer voltar à Presidência, mesmo quando a Justiça o impede de ser candidato.

O tribunal constitucional decidiu há mais de um ano que o dirigente cocaleiro já exerceu os dois mandatos permitidos pela Carta Magna que ele próprio promoveu.

O ex-chefe de Estado não revelou qual será sua estratégia para participar das eleições.

Morales estará à frente de uma nova força de esquerda que deverá seguir um longo processo para ser reconhecida legalmente.

"Aqui, irmãs e irmãos, vamos parir outro nome, o verdadeiro nome do instrumento político", afirmou o ex-chefe de Estado.

Morales antecipou que o nome de seu novo movimento será divulgado até a próxima segunda.

