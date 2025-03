Juventus vence Genoa por 1 a 0 na estreia do técnico Igor Tudor

O técnico croata Igor Tudor estreou no comando da Juventus (5ª) com uma vitória por 1 a 0 sobre o Genoa (12º) neste sábado (29), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

O jovem turco Kenan Yildiz marcou o único gol da partida aos 25 minutos do primeiro tempo, após grande jogada individual na área do time genovês.

Yildiz, de 19 anos, voltou a ser titular da Juve depois de ter perdido espaço durante a passagem do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido há uma semana. Outro que retornou à equipe foi o atacante sérvio Dusan Vlahovic.

O time de Turim não vencia desde o dia 3 de março e, antes da data Fifa, sofreu duas derrotas muito duras: 4 a 0 para a Atalanta e 3 a 0 para a Fiorentina.

Com a vitória sobre o Genoa, a Juventus se mantém a um ponto do Bologna (4º), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões e mais cedo venceu por 1 a 0 o Venezia (19º).

Em outro jogo já encerrado deste sábado, Como (13º) e Empoli (18º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Como - Empoli 1 - 1

Unione Venezia - Bologna 0 - 1

Juventus - Genoa 1 - 0

(16h45) Lecce - Roma

- Domingo:

(07h30) Cagliari - Monza

(10h00) Fiorentina - Atalanta

(13h00) Inter - Udinese

(15h45) Napoli - Milan

- Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona - Parma

(15h45) Lazio - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 64 29 19 7 3 65 27 38

2. Napoli 61 29 18 7 4 45 23 22

3. Atalanta 58 29 17 7 5 63 28 35

4. Bologna 56 30 15 11 4 50 34 16

5. Juventus 55 30 14 13 3 46 28 18

6. Lazio 51 29 15 6 8 50 41 9

7. Roma 49 29 14 7 8 44 30 14

8. Fiorentina 48 29 14 6 9 46 30 16

9. Milan 47 29 13 8 8 44 33 11

10. Udinese 40 29 11 7 11 35 39 -4

11. Torino 38 29 9 11 9 34 34 0

12. Genoa 35 30 8 11 11 28 38 -10

13. Como 30 30 7 9 14 36 47 -11

14. Hellas Verona 29 29 9 2 18 29 58 -29

15. Cagliari 26 29 6 8 15 28 44 -16

16. Lecce 25 29 6 7 16 21 48 -27

17. Parma 25 29 5 10 14 35 49 -14

18. Empoli 23 30 4 11 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 20 30 3 11 16 23 43 -20

20. Monza 15 29 2 9 18 24 49 -25

