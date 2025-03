EUA afirma que desarmar o Hezbollah é responsabilidade do exército libanês

Os Estados Unidos declararam nesta sexta-feira (28) que é "responsabilidade" do Líbano e de seu exército desarmar o Hezbollah e manifestaram apoio a Israel após os bombardeios nos subúrbios de Beirute.

"Como parte do acordo de cessar-fogo, o governo do Líbano é responsável por desarmar o Hezbollah, e esperamos que as Forças Armadas Libanesas desarmem esses terroristas para evitar futuras hostilidades", disse à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Israel bombardeou nesta sexta-feira a região sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, pela primeira vez após quatro meses de trégua, em resposta ao lançamento de foguetes contra seu território.

O exército israelense, que também bombardeou o sul do Líbano, havia ordenado a evacuação de parte dos habitantes dessa região, alvo de ataques durante os dois meses de guerra aberta contra o movimento libanês, antes de um frágil cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro.

"Se ocorreram ataques, foi porque terroristas lançaram foguetes contra Israel a partir do Líbano. Isso constitui uma violação do cessar-fogo", acrescentou Bruce.

lb/vla/mr/mel/dga/am