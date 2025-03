EUA e Colômbia anunciam cooperação para coibir migração e criminalidade

Estados Unidos e Colômbia assinaram nesta quinta-feira (27) um acordo de cooperação para coibir a migração irregular e o crime organizado, durante uma visita a Bogotá da secretária de Segurança Interna americana, Kristi Noem.

Essa foi a primeira reunião de funcionários do alto escalão americanos e colombianos desde a disputa diplomática e tarifária de janeiro entre os dois governos.

Kristi e a chanceler da Colômbia, Laura Sarabia, assinaram uma declaração de intenções para instalar sistemas de identificação biométrica no país sul-americano, um ponto-chave no corredor migratório para os Estados Unidos. O objetivo do acordo é "ajudar o povo colombiano a detectar e impedir que criminosos e terroristas tentem cruzar suas fronteiras", disse a funcionária americana, em entrevista coletiva.

A reunião diplomática de hoje teve um tom amigável. "Agradecemos ao presidente e à sua equipe (...) por trabalhar para facilitar a repatriação de cidadãos colombianos", disse a secretária de Trump. Já a chanceler colombiana ressaltou que a assinatura do acordo representa "um passo a mais" na "consolidação" de uma relação "de amizade" entre os dois países.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Colômbia e seu maior aliado na luta contra o narcotráfico, com uma ajuda milionária. Após a visita à Colômbia, Kristi segue para o México.

