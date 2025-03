BBC denuncia expulsão de um de seus jornalistas da Turquia

Um jornalista da BBC foi expulso da Turquia, acusado pelas autoridades de representar uma "ameaça para a ordem pública", em um país sacudido há dias por uma onda de protestos, anunciou a rede pública britânica nesta quinta-feira (27).

"Esta manhã (27 de março), as autoridades turcas deportaram o correspondente da BBC News, Mark Lowen, de Istambul, depois de levá-lo ao seu hotel no dia anterior e prendê-lo durante 17 horas", indicou a BBC em um comunicado.

"Disseram a ele que o expulsavam porque ele 'é uma ameaça para a ordem pública'", afirmou a rede.

Mark Lowen estava no país cobrindo os protestos para canal de notícias 24 horas do BBC News Group.

"Esse é um incidente extremamente preocupante e o discutiremos com as autoridades turcas", disse a diretora da BBC News, Deborah Turness, no comunicado.

Vários jornalistas também foram presos nos últimos dias enquanto cobriam os protestos, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, na segunda-feira.

As autoridades turcas enfrentam uma onda de protestos sem precedentes em doze anos, desencadeada pela prisão em 19 de março do prefeito opositor de Istambul, Ekrem Imamoglu.

O governo turco proibiu reuniões em várias cidades importantes do país e 1.8000 pessoas foram presas desde que o movimento de protestos começou.

