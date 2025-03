PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA AUTOMÓVEIS TARIFAS: Mundo protesta contra tarifas aos automóveis anunciadas por Trump

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky diz que Europa deve provar que pode se defender em reunião sobre Ucrânia

=== EUA AUTOMÓVEIS TARIFAS ===

WASHINGTON:

Mundo protesta contra tarifas aos automóveis anunciadas por Trump

Da Alemanha ao Japão, países e montadoras condenaram, nesta quinta-feira (27), as tarifas adicionais de 25% anunciadas por Donald Trump sobre todos os veículos e seus componentes "não fabricados nos Estados Unidos".

PARIS:

Estados Unidos, um mercado crucial para os grandes exportadores de automóveis

Os Estados Unidos, que importaram oito milhões de automóveis em 2024, representam um mercado crucial para muitos dos grandes exportadores de veículos, como México, Japão, Coreia do Sul e Europa.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

PARIS:

Zelensky diz que Europa deve provar que pode se defender em reunião sobre Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, fez um apelo nesta quinta-feira (27) ao pedir à Europa para provar que "pode se defender", durante uma reunião de cúpula em Paris com quase 30 líderes europeus sobre como reforçar a segurança da Ucrânia diante de um possível cessar-fogo com a Rússia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Argentina busca acordo de US$ 20 bilhões com o FMI

A Argentina solicitou um empréstimo de US$ 20 bilhões (R$ 114,5 bilhões) ao Fundo Monetário Internacional (FMI), que ainda precisa ser aprovado pelo conselho de administração da instituição financeira, anunciou o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, nesta quinta-feira (27)

MÉXICO:

Fugir de Trump: os americanos que migram para o México

Supressão de direitos, discriminação, cortes drásticos do governo e retórica de polarização. Os motivos pelos quais alguns americanos escolhem viver no México são diversos, mas todos têm uma origem comum: as políticas do presidente Donald Trump.

-- ÁSIA

ANDONG:

Coreia do Sul luta contra incêndios mais letais da história do país

Os incêndios que afetam o sudeste da Coreia do Sul tornaram-se os maiores e mais letais já registrados no país, com pelo menos 27 mortos, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (27).

=== ECONOMIA ===

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

