Organização ambientalista Just Stop Oil abandona ações impactantes

A organização ambientalista britânica Just Stop Oil, cujos ativistas ficaram famosos por jogar sopa em quadros de Vincent Van Gogh, entre outras ações, anunciou nesta quinta-feira (27) que não fará mais seus protestos chamativos a partir "do final de abril".

"A demanda inicial da Just Stop Oil de pôr fim à exploração de petróleo e gás é agora uma política governamental, o que a torna uma das campanhas de resistência civil mais bem-sucedidas da história recente", afirmou a organização em um comunicado.

A Just Stop Oil disse que sua "resistência" continuará agora nos tribunais, uma vez que vários de seus ativistas estão sendo processados.

A organização, contatada pela AFP, confirmou o fim de suas ações impactantes, acrescentando que está trabalhando em um "novo projeto", mas não quis dar detalhes.

Após o anúncio, a organização ambientalista Greenpeace elogiou o trabalho da Just Stop Oil e disse que seus ativistas "pagaram um preço alto".

Além de jogar sopa no quadro 'Os girassóis' de Van Gogh, a Just Stop Oil também causou controvérsias em protestos durante eventos de esportes como o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Reino Unido, em Silverstone, ou durante o torneio de tênis de Wimbledon.

"É o fim da sopa nos quadros de Van Gogh, de jogar tinta feita com amido de milho no local pré-histórico de Stonehenge e manifestações nas ruas. Mas esse não é o fim dos julgamentos, multas, liberdade condicional e anos de prisão", escreveu o movimento em sua declaração.

A Just Stop Oil apontou que seguirá "dizendo a verdade nos tribunais, defendendo nossos presos políticos e denunciando as repressivas leis antiprotestos do Reino Unido".

No início de março, as condenações à prisão de dez ativistas, incluindo aqueles que jogaram sopa sobre 'Os girassóis' de Van Gogh, foram confirmadas em apelação pela justiça britânica.

O Tribunal de Apelação de Londres reduziu as sentenças de outros seis ativistas, entre eles cinco tinham sido condenado e presos por planejar o bloqueio de uma rodovia.

