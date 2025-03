Tribunal da Turquia ordena libertação de fotógrafo da AFP

Um tribunal da Turquia ordenou nesta quinta-feira (27) a libertação do fotógrafo da AFP Yasin Akgül, detido na segunda-feira sob a acusação de participar nos grandes protestos que abalam o país, informou seu advogado.

O repórter fotográfico de 35 anos era um dos sete jornalistas turcos detidos durante a semana à margem das manifestações iniciadas com a detenção, em 19 de março, do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, o principal rival político do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Ao menos outros dois jornalistas, acusados como Akgül de participação nos protestos proibidos pelo governo, também receberam decisões judiciais favoráveis à libertação nesta quinta-feira, segundo a associação turca de defesa dos direitos humanos MLSA.

Entre os libertados está o fotógrafo Bülent Kiliç, ex-funcionário da AFP que já foi premiado por várias organizações internacionais.

Os jornalistas foram detidos na madrugada de segunda-feira em suas residências, acusados de participação em reuniões proibidas pelas autoridades. As detenções provocaram muitas críticas internacionais.

