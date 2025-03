Palavras de ordem contra o Hamas marcam manifestação de palestinos em Gaza

Palavras de ordem contra o movimento islamita Hamas foram ouvidos, nesta terça-feira (25), em uma manifestação que reuniu centenas de palestinos em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, para pedir o fim do conflito com Israel, informaram testemunhas.

"Fora, Hamas!", "Hamas terrorista!", gritaram os manifestantes, homens na maioria. No último dia 18, o Exército de Israel retomou os bombardeios na Faixa de Gaza, após uma trégua de quase dois meses.

Uma convocação de protesto circulou hoje na rede social Telegram. "Não sei quem organizou", disse um manifestante, que se identificou como Mohamed. "Participei para enviar uma mensagem do povo: 'Chega de guerra'", declarou, após afirmar que viu "membros das forças de segurança do Hamas à paisana dispersando a manifestação.

Outro manifestante, Majdi, disse que "as pessoas estão cansadas", e questionou: "Se a solução é o Hamas deixar o poder na Faixa de Gaza, por que não o faz, para proteger o povo?"

Desde que Israel retomou suas operações militares, 730 palestinos morreram no território sitiado, segundo relatório divulgado no último domingo pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas.

bur/crb/mj/tp/pb/mb/sag/lb/mvv