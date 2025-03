Petróleo fecha sem tendência definida por expectativa com acordos Rússia-Ucrânia

As cotações internacionais do petróleo fecharam sem tendências definidas, nesta terça-feira (25), após o anúncio de Washington de acordos entre Rússia e Ucrânia, incluindo um cessar-fogo no Mar Negro, pois os operadores antecipam uma possível flexibilização das sanções dirigidas ao setor petroleiro russo.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio fechou praticamente estável, com leve alta de 0,03%, a 73,02 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), também com vencimento em maio, fechou em queda de 0,16%, a 69 dólares.

"O mercado está sob pressão com o anúncio do início de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, [que] poderia levar à chegada de quantidades adicionais de petróleo russo ao mercado", explicou à AFP o analista Andy Lipow, da empresa Lipow Oil Associates.

Rússia e Ucrânia concordaram com uma trégua no Mar Negro, anunciaram os Estados Unidos nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, o governo americano assinalou que está pronto para ajudar Moscou a exportar seus produtos agrícolas e fertilizantes aos mercados internacionais.

Washington e Moscou também vão trabalhar em "medidas" que permitam a implementação de uma trégua de 30 dias nos ataques às infraestruturas energéticas na Rússia e na Ucrânia, segundo o Kremlin.

